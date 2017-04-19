Bucaspor'da Mehmet'e Af Yok

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da 2 hafta önce Nazilli Belediyespor ile deplasmanda yapılan karşılaşmada kendisini oyundan alan Teknik Direktör Fatih Uygun'a tepki gösteren ve süresiz kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Mehmet İncebacak, özür dilemesine rağmen affedilmedi. Tecrübeli futbolcunun oynama hırsından dolayı böyle bir davranışta bulunduğunu kurmaylara ilettiği ifade edildi.



Başkan Ahmet Doğan, Mehmet'le ilgili olumlu bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Şu an sadece Zonguldak Kömürspor maçına odaklandıklarını dile getiren Doğan, "İki haftalık zorlu bir süreç bizi bekliyor. Futbolcuların en iyi şekilde karşılaşmalarına motive olmasını bekliyorum" diye konuştu. Yönetimin, eski Başkan Çetin Kayışlı döneminde kadro dışı bırakılan stoper Adil Demirbağ'ı da yeniden A takıma almayı düşünmediği bildirildi. - İzmir