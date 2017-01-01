Bucaspor'da İşler Yolunda

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 21 puanla 10'uncu sırada noktalayan Bucaspor'da Antalya kampında oynanan iki hazırlık maçının kazanılması camiayı umutlandırdı. Sarı lacivertliler ilk özel karşılaşmasında Tarsus İdmanyurdu'nu 3-2 ikinci maçında da Karacabeybirlikspor'u 2-1 mağlup etti.



Hasan Kaşıkara ve Alpay'ın golleriyle galibiyete uzanan Bucaspor'da teknik direktör Fatih Uygun oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getirdi. Yoğun bir çalışma programı uyguladıklarını belirten Uygun, "İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Tarsus ve Karacabey maçlarından sergilenen oyun beni mutlu etti. Daha da iyi olacağız" ifadelerini kullandı. - İzmir