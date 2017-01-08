Bucaspor'da Emre Zirvesi

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da 106 bin TL alacağı için kulübe Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla ihtarname gönderen Emre Özkan'ın kaderi yarın belli olacak.



Başkan Çetin Kayışlı tecrübeli futbolcu ile bir araya geleceklerini belirterek, "Emre'den başvurusunu geri çekmesini bekliyoruz. Oyuncumuzla yapacağımız görüşmede anlaşmaya varacağımıza inanıyoruz. Aksi halde Emre de Adil gibi süresiz kadro dışı kalır" dedi.



Teknik direktör Fatih Uygun ise Emre Özkan'a ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Umarım uzlaşma anlaşma sağlanır. Elbette son karar yönetimin" ifadesini kullandı. - İzmir