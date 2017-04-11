Bucaspor'da Beraberliğe Galibiyet Sevinci

İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta pazartesi günü sahasında Erkan'ın 90'ıncı dakikada attığı golle lider İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Bucaspor'da, maçtan sonra galibiyet sevinci yaşandı.



Teknik direktör Fatih Uygun, berabere kalarak ligde kalabilmek için kurtuluş yolunda önemli bir adım attıklarını belirtiken şunları söyledi:



"Maı uzun süre 1-0 önde götürdük. Ardından 82 ve 83'üncü dakikalarda kalemizde üst üste goller gördük. Son dakikada beraberliği kurtarmak önemliydi. Bu hafta rakiplerimiz Fethiyespor ve Fatih Karagümrük kazandı. Lider bir takıma karşı kaybetmemek bize büyük moral verdi. Düşme potasıyla aramızda 4 puan fark var."



Erkan'ın son dakikada attığı beraberlik golünden sonra saha içinde istenmeyen olaylar yaşandığına değinen Fatih Uygun, bu konuda şöyle skonuştu:



"İstanbulspor, 2'inci golü attıktan sonra teknik direktörleri Yalçın Koşukavak bizim kulübemizin önünde gelerek sevindi. Yalçın ağabeyi çok iyi tanıyorum, keşke böyle bir davranışta bulunmasaydı. Erkan beraberlik golünü atınca, bu kez bizim yedek kulübemiz İstanbulspor kulübesine doğru koştu ve ortalık karıştı. Olayların daha fazla büyümeden engellenmesi sevindirici. Umarım bir daha böyle durumlar yaşanmaz."



- İzmir