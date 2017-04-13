Bucaspor, Büyükçekmece Tepecikspor'un Konuğu

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında evinde lider İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Bucaspor, yarın düşme potasındaki Büyükçekmece Tepecikspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Fırtına'da cezalı olan stoper Veli ve kaleci Mert ile sakat olan orta saha oyuncu Emin forma giyemeyecek.



Puan tablosunda 37 puanla 13'üncü sırada yer alan sarı lacivertli ekibin Teknik Direktörü Fatih Uygun, İstanbul'dan galibiyetle döneceklerini söyledi. Kazanmaları halinde düşme korkusunu tamamen atlatacaklarını belirten genç teknik adam, "Rakibimiz de kurtuluş mücadelesi veriyor. Çok zor bir doksan dakikaya çıkacağız. Ancak şartlar ne olursa olsun kazanacağız" diye konuştu. - İzmir