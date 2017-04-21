Bucaspor'a Çifte Şok

SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta pazar günü evinde kümede kalma yolunda Zonguldak Kömürspor ile çok kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Bucaspor'da çifte şok yaşanıyor.



Sarı lacivertlilerde geçen haftaki Büyükçekmece Tepecikspor müsabakasında sağ dizinden sakatlanan kaptan Zafer henüz antrenmanlara başlayamazken, takımın en golcü ismi sol kanat Erkan da hastalandı. Dün gece yüksek ateş ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan tecrübeli oyuncuya serum tedavisi uygulandığı bildirildi.



Teknik direktör Fatih Uygun, Erkan'ın rahatsızlığının şiddetli gripten kaynaklandığını belirterek, "Şu anda evinde dinleniyor. İki gün antrenmanlara çıkamayacak. Beklemedik bir hastalık hepimizi çok üzdü. Umarım maç gününe kadar kendisini toparlar. Ona çok ihtiyacımız var" diye konuştu. Zafer'in dizindeki şişliğin de inmediği bilgisini veren Fatih Uygun, "Bir haftadır takımdan ayrı düz koşu yapan Zafer'in de durumu kritik" dedi. Erkan bu sezon rakip ağları 11 kez sarsarken, Zafer de 9 maçta gol sevinci yaşadı.



- İzmir