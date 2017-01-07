Bucaspor 4 Genç Futbolcuyu Altyapıya Gönderdi

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Bucaspor'da Antalya kampına götürülen 4 genç futbolcu altyapıya gönderildi.



Teknik direktör Fatih Uygun, Atakan, Uğurcan, kaleci Berkay ve Gökay'ın çalışmalarını U21 takımıyla sürdüreceğini söyledi. Uygun, zaman zaman gençlerden yararlanabileceğini belirterek, "Antalya kampında 28 kişilik kadroyla çalıştık. Şimdi 24 kişiyle tesislerimizde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Altyapımızdaki tüm gençlerimizin de gelişimini yakından takip edeceğiz" dedi. - İzmir