Bucalılar Şehit Polis Memuru Sekin'i Andı

İzmir'in Buca ilçesinde bir grup vatandaş, adliye önündeki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i andı.



Gediz Mahallesi'nde oturan bir grup vatandaş, Türk bayrakları ve "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için", "Bir ölürüz, bin diriliriz" yazılı pankartlar ve çelenkle, Konak Meydanı'ndaki İl Emniyet Müdürlüğüne doğru yürüdü.



Bir süre slogan atan gruptakiler, şehit polis memuru Sekin'i anmak için müdürlük önüne çelenk bırakıp, İstiklal Marşı okumak istedi.



Polis ekipleri ise bunun için izinleri olmaması nedeniyle gruptakilerin İl Emniyet Müdürlüğü önüne geçmelerine izin vermedi.



Vatandaşlar, bulundukları yerde anma etkinliği yaptıktan sonra dağıldı.