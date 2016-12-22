Bucak'ta Teröre Lanet Yürüyüşü

Burdur'un Bucak İlçesi'nde, 'Teröre lanet, şehitlere saygı' yürüyüşü düzenlendi.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, Emin Gülmez Meslek Okulu ve Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji İşletmecilik Yüksekokulu öğrencileri tarafından düzenlenen yürüyüş Üçgen Kavşağı'nda başladı. Öğrenci, öğretmen ve öğretim görevlilerinin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği yürüyüşte, terör lanetlendi. Slogan atan grup, Cumhuriyet Caddesi'nden geçerek Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı önüne geldi. Öğrenciler burada Merkez Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Cemal Ay'a ve askerlere Türk bayrağı verdi. Başçavuş Cemal Ay, aldığı Türk bayrağını üç kez öperek başına götürdükten sonra askerlerle birlikte yürüyüşe katıldı.



Cumhuriyet Meydanı'na gelen gruba burada Kaymakam İsmail Bayata da katıldı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Öğrencilerin konuşmalarının ardından grup dağıldı.