TAŞIMALI EĞİTİME KAR TATİLİ
Burdur'da kar yağışının etkisini sürdürdüğü Çavdır İlçesi'nde taşımalı eğitim yapan okullarla, Kozağaç, Yazır, Anbarcık köyleri ve Söğüt Beldesi'nde, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde de taşımalı eğitim yapan okullarda yarın eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.
Bucak'ta Okullara Kar Tatili (5)
TAŞIMALI EĞİTİME KAR TATİLİBurdur'da kar yağışının etkisini sürdürdüğü Çavdır İlçesi'nde taşımalı eğitim yapan okullarla, Kozağaç, Yazır, Anbarcık köyleri ve Söğüt Beldesi'nde, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde de taşımalı eğitim yapan okullarda yarın eğitime 1 gün süreyle ara...
TAŞIMALI EĞİTİME KAR TATİLİ
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