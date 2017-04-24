Bucak Belediye Oğuzhanspor-Utaş Uşakspor: 1-3 (Utaş 3'üncü Lig'de)





STAT: Eskişehir Yeni Stadyum



HAKEMLER: Deniz Kükrek (xxx), Necmi Demir (xxx), Yasin Kılıç (xxx)



BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR: Emre (xx)- Ercan (xx) (Dk.62 Burak xx), Sercan (xx), Umut (xx), Abdullah (xx), Enes (xx), Muzaffer (xx), Aşkın (xx), Erol (xxx), Bahri (xx), Owana (xx)(Dk.84 Mawoyeka)



UTAŞ UŞAKSPOR: Gökhan (xxx)- Levent (xxx), Hakkı (xxx), Ömercan (xxx), Salih (xxxx), Kerem (xxx), Nwogbo (xxx) (Dk.80 Recep), Selçuk (xxx), Burak (xxx) (Dk.85 Atakan), Murzaev (xx) (Dk.88 İbrahim), Burhan (xxxx)



GOLLER: Dk.90+4 Erol (Bucak Belediye Oğuzhanspor), Dk.52 Burhan, Dk.96 Salih, Dk.113 İbrahim (Utaş Uşakspor).



SARI KART: Muzaffer (Bucak Belediye Oğuzhanspor)



ESKİŞEHİR'de oynanan Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1'inci Kademe Play off karşılaşmasında Utaş Uşakspor, rakibi Bucak Belediye Oğuzhanspor'u uzatmaya giden karşılaşmada 3-1 yenerek 3'üncü Lig'e yükselen takım oldu.



9'uncu dakikada Ercan'ın ortasında Owana sert vurdu top kalecide kaldı.



35'inci dakikada gelişen Utaş Uşakspor atağında selçuk'un ara basında Burhan'ın şutunda top üstten auta çıktı.



52'nci dakikada Utaş Uşakspor atağında Nwogbo'nun ortasında ceza alanında iyi yükselen Burhan kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.



90+4'üncü dakikada Bucak Belediye Oğuzhanspor atağında Mawoyeka'nın ortasında Erol sert vurdu top kalecinin yanıdan ağalarla buluştu: 1-1.



Karşılaşmanın norman süresi bu skorla tamamlanınca uzatmalara gidildi.



96'ncı dakikada Selçuk'un kullandığı köşe atışından gelen topu Salih kafayla ağlara gönderdi: 1-2.



113'üncü dakikada Atakan'ın pasında İbrahim, kalecinin solundan topu ağlara bıraktı: 1-3.



Maç, Utaş Uşakspor'un 3-1 galibiyeti ile bitti. Bu skorla Utaş Uşakspor 3'üncü lige yükseldi.



- Eskişehir