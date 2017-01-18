Buca'nın 'Deniz Yıldızları'na Büyük Destek

Konak Rotary Kulübü, 'Deniz Yıldızı' projesi kapsamında Buca'da İrfan Nadir İlkokulu ve Eşref Şair Uyal İlkokulu'nda eğitim gören bilim, resim ve müzik alanındaki yetenekli çocukları keşfederek eğitimlerine destek verdi. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da Buca'nın minik yetenekleriyle bir araya gelerek projeye katkıda bulundu.



Konak Rotary Kulübü, dar gelirli ailelerin ilköğretim üç ve dördüncü sınıflarda okuyan çocuklarına yeteneklerini ortaya çıkarmak için bilim, resim ve müzik alanlarında tarama testi yaptı. 'Deniz Yıldızı' olarak adlandırılan proje kapsamında İzmir genelinde ilköğretim okullarında eğitim gören bin 700 çocuk arasında yapılan tarama testi sonucunda 30 yetenekli öğrenci seçildi. Buca'dan İrfan Nadir ve Eşref Şair Uyalİlkokulları'ndan da öğrencilerin seçildiği taramalar sonunda çocuklara yönelik iki günlük bilim, resim ve sanat atölyeleri düzenlendi.



Başkan Piriştina da minik yeteneklere destek verdi



Sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerin işbirliğinde yürütülen projeye, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da destek verdi. Proje kapsamında düzenlenen atölyeye katılan Başkan Piriştina, geleceğin sanat ve bilim dünyasının yetenekleriyle bir araya geldi. Resim atölyesinde çocukların resim çalışmalarını inceleme fırsatı bulan Piriştina, onlarla sohbet ederek hayal dünyalarına katkıda bulunmaya çalıştı. Başkan Piriştina bir minik öğrencinin hediye ettiği zeytin ağacı resmini de "Kızımın odasına asacağım" diyerek, kabul etti.



Eğitime Zeytin Dalı projesini anlattı



Başkan Piriştina, "Bizim hayal atölyesinden de bakın nasıl bir proje çıktı?" diyerek, miniklerle Buca Belediyesi'nin "Eğitime Zeytin Dalı" projesini anlattı. Belediyenin, mahalle statüsüne geçen beş köyde atıl durumda bulunan 175 bin metrekare tarım arazileri olduğunu belirten Başkan Piriştina, "Biz bu arazilere zeytin ağacı dikerek, hasadından elde edilecek gelirle üniversite öğrencilerine burs vereceğiz" dedi.



30 yetenek keşfedildi



Deniz Yıldızı projesi, düzenlenen atölyelerle yetenekli çocuklara farklı bakış açıları kazandırarak eğitimlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Seçilen yetenekli 30 öğrenci için çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek alınarak alanında uzman kişilerle çocukları bir araya getiren üç günlük uygulamalı eğitimler düzenlendi. Proje, iş verenlerle çocukları buluşturarak hayat boyu eğitim imkanı sağlamayı da amaçlıyor.



Geleceğin sanatçıları yetişecek



Öğrenciler, resim ve sanat atölyelerinde iki gün eğitim gördü. Burada başarılı olan öğrenciler düzenlenecek ücretsiz resim kursları ile başarılı birer sanatçı olma yolunda önemli bir adım atmış oldu. Müzik atölyesinde ise başarılı olan öğrenciler; Tiyatro, Opera, Bale Çalışanları Vakfı (TOBAV) tarafından koordine edilen birimlerde ücretsiz kurslar alarak, sanat dünyasına hazırlanacak. - İZMİR