Buca Konutları İhalesi 13 Nisan'da

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'da inşa ettiği konutların 46 dairesini daha ihale yoluyla satışa sunacağını, satışlar için ihale tarihinin ise 13 Nisan Perşembe günü olduğunu bildirdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerinde değerlendirmek üzere inşa ettiği konutlardan ihtiyaç dışı olanlarını uygun fiyatla satmaya devam ediyor. Buca Tınaztepe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yapılan konutlardan 46'sının daha satışı için ihaleye çıkılıyor. Geçtiğimiz mart ayında 23 daireyi yeni sahipleriyle buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 112 metrekare alana sahip 3+1 dairelerin 159 bin ile 195 bin TL arasında satışa sunulacağı ve 13 Nisan'da yapacağı ihale için son başvuru tarihini 12 Nisan 2017 olarak belirledi.



97 daire satıldı



Vatandaşlar, konut alanında oluşturulan tanıtım bürosundan hafta içi 09.30 – 12.30 ve 13.30 – 15.30 saatleri arasında bilgi alabileceği ifade edilirken, geçtiğimiz günlerde açık artırma usulü satılan 97 daireden 20 milyon 511 bin TL gelir elde edilmişti. Konutlardan almak isteyen vatandaşlar ise, ihale giriş belgelerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Mesken Şube Müdürlüğünden temin edebilecekleri, şartname için konutların özelliğine göre satış bedeli üzerinden yüzde 3 oranında teminat bedelini ödemek gerektiği de kaydedildi. - İZMİR