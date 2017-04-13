Buca'da referandum hazırlıkları



Referandum günü oy kullanmak isteyen engelli ve hastalığı nedeniyle kendi başına sandığa gidemeyen yaşlılar, Buca Belediyesi'nin özel donanımlı araçlarıyla adreslerinden alınıp, oy kullanacakları adreslere ulaştırılacak.

Buca Belediyesi, 16 Nisan Pazar günü yapılacak ve ülkenin kaderini belirleyecek Anayasa Referandumunda engelli ve yaşlı vatandaşların oy kullanacakları sandıklara sıkıntısız bir şekilde ulaşımını sağlamak için harekete geçti. Referandum günü Buca sınırları içinde yaşayan engelli ve hastalıkları nedeniyle bakıma muhtaç yaşlılar oy kullanacakları okullara Buca Belediyesi'nin tahsis edeceği araçlarla rahatlıkla ulaşabilecek.

Buca Belediyesi'nin özel donanımlı araçlarıyla verilecek hizmet için engelli, yaşlı ve hasta Bucalıların 0232 452 52 74 ve 0555 746 35 43 no'lu telefonları arayarak randevu alması yeterli olacak.

16 Nisan Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında verilecek olan hizmet ile evlerinden alınacak olan engelli ve hasta vatandaşlar oy kullanacakları okullara götürülüp, güvenli ve sağlıklı bir şekilde oy kullanmaları sağlanacak. Vatandaşlık görevini yapıp oyunu kullanan vatandaşlar yine özel donanımlı araçlarla evlerine geri götürülecek.