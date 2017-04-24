Buca'da Muhteşem 23 Nisan Coşkusu

BUCA'DA MUHTEŞEM 23 NİSAN COŞKUSU

Çocuk müzikali ile başlayan kutlama etkinliklerinin en renkli ayağını Çocuk Şenliği oluşturdu. Buca Belediyesi Pırlanta Merkezleri'nde eğitim gören 3-6 yaş grubu yüzlerce minik pırlanta velilerine muhteşem dans ve müzik gösterileri sundu. Törene katılan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, çocuklara bayram armağan eden Ulu Önder Atatürk'e teşekkür ederken,"Bu ulus hiçbir zaman kendisine verilen bu egemenliği terk etmeyecektir" dedi. Buca'da bayram coşkusu Tarık Akan Gençlik Merkezi sinemalarında ücretsiz olarak gösterilen 'Dersimiz Atatürk' ve 'Cumhuriyet' filmleri ile tavan yaptı.

Buca Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tek bir günle sınırlı tutmayarak 3 güne yayılan muhteşem etkinliklerin yer aldığı programla kutlamaya devam ediyor. Bucalı çocukları sanat ve eğlenceye doyuran etkinlik programı 21 Nisan'da Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda sahnelenen Alaaddin Müzikali ile başladı. Çocukları ilk olarak sanatla buluşturan Buca Belediyesi, şarkılı danslı gösteri ile keyifli bir gün yaşattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ikinci gün etkinlikleri ise hava muhalefeti nedeniyle Hasanağa Bahçesi yerine Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Şenlik alanında pamuk şeker, macun ikramları ile neşelenen çocuklar, palyaço, yüz boyama ve balon katlama etkinlikleriyle keyifli dakikalar yaşadı.

PIRLANTALARDAN MUHTEŞEM PERFORMANS

Şenliğin en gururlu anları ise Buca Belediyesi'nin Pırlanta Merkezleri'nde eğitim gören 3-6 yaş grubu çocuklar tarafından hazırlanan yöresel halk dansları gösterileri ve Buca Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin gitar, bale ve keman resital ve gösterilerinde yaşandı. Minik öğrencilerin birbirinden renkli gösteri ve sunumlarıyla gururlanan aileler çocuklarıyla birlikte bayramı doyasıya yaşadı.

"BU ULUS BU EGEMENLİĞİ TERKETMEYECEKTİR"

Şenliğe katılarak çocuklara ve velilerine seslenen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, ülkenin hatta tüm dünyanın geleceğini oluşturan çocuklara bayram armağan eden büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti. Başkan Piriştina'nın,"Bu ulus hiçbir zaman kendisine verilen bu egemenliği terk etmeyecektir. Başka bayramlar icat etmeye gerek yok. Bizim 23 Nisanımız var" şeklindeki sözleri salonda alkış yağmuruna tutuldu.

23 NİSAN'DA ÜCRETSİZ SİNEMA

Buca Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı 23 Nisan Pazar günü ise Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde devam etti. Merkez'in sinema salonları çocuklar için kapılarını atı. Gün boyu süren seanslarda 'Dersimiz Atatürk' ve 'Cumhuriyet' filmlerinin gösterimleri ücretsiz olarak yapıldı.