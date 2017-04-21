Buca'da İşsizliğe Buca Tim Neşteri

Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi, (Buca TİM) işsizlikle boğuşan vatandaşlar için umut kapısı olurken, 3 yıl içinde 694 iş sahibi oldu.



Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (TİM) İstihdam Masası, gerçekleştirdiği toplu iş görüşmeleri ile vatandaşları iş sahibi yaptı. İşveren firmalarla iş arayan vatandaşları buluşturan Buca TİM, 3 yıl içinde 694 kişiyi iş sahibi yaptı. Belediyenin kurduğu sistem, kalifiye işçi bulmak konusunda sıkıntı yaşayan firmalara büyük kolaylık sağlarken, iş bulmakta sıkıntı yaşayan vatandaşlara da yeni kapılar açtı.



İstihdam masasına başvuran vatandaşların, firmalardan gelen talep doğrultusunda toplu iş görüşmesine davet edilip, nitelikleri doğrultusunda işe yerleştirildiği ifade edildi. Çamlıkule Semt Evinde yapılan toplu iş görüşmelerine katılan vatandaşlara önce işveren firma yetkililerince çalışma şartları ve aranan nitelikler konusunda ön bilgilendirme yapıldığı, işe başvurmak isteyen vatandaşların yazılı başvurularının ardından mülakata alınarak değerlendirildiği ifade edildi. - İZMİR