Buca Belediyesi'nden 80 Yeni Kedi Evi

Buca Belediyesi sert geçen kış şartlarında sokak hayvanları için seferber oldu. Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, polipropilen malzemeden üretilen 80 adet özel kedi evinin kurulumu için ilçe genelinde çalışmalara başladı.



Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava şartları insanlar kadar sokaklarda yaşayan hayvanları da olumsuz etkiliyor. Buca Belediyesi, sokak kedilerinin soğuk hava koşullarında sığınabileceği kalıcı bir liman olabilecek kedi evleri yaptırarak, ilçe geneline dağıtıyor. Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, polipropilen malzemeden üretilen 80 adet özel kedi evinin kurulumu için ilçe genelinde çalışmalara başladı. Bucalılar, kedi evlerini Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden ücretsiz de temin edebiliyor.



Ücretsiz temin edilebilecek



Polipropilen malzemeden üretilen 80 adet kedi evinin kurulumu için çalışmalara başlayan ekipler, ilk etapta sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere ağırlık verdi. Sıcak ve soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir liman olarak yapılan kulübeler, su geçirmez, dış hava koşullarına dayanıklı, yıkanabilir ve temizlemesi kolay malzemesi ile dikkat çekiyor. Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe geneline kuracakları kedi evlerinden talep eden hayvansever Bucalılar için de destek sağlayacak. Kendi çevrelerindeki sokak kedileri için kulübe temin etmek isteyen Bucalılar, Buca Belediyesi'nin Tınaztepe'de yer alan Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak temin edebilecek. - İZMİR