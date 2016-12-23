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Bu Yol Elektrik Üretiyor!
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Bu Yol Elektrik Üretiyor!
23 Aralık 2016 Cuma 12:02
Dünyanın ilk "elektrik üreten yolu" Fransa'da hizmete girdi.
Dünyanın ilk "elektrik üreten yolu"
Fransa
'da hizmete girdi.
Kaynak:
Dunya.com
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