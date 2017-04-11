Bu Yıl Rusya'ya Sermaye Girişi 20 Milyar Doları Aşabilir"

– Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, 2017 yılında Rusya'ya sermaye girişinin 20 milyar doları aşabileceğini söyledi.



Prime haber ajansına konuşan Kolıçev, "Bu yılın ilk çeyreğinde tespit edilen ruble kuru, sermayenin Rusya'ya girişi açısından önceki yıla kıyasla GSYH'nin yaklaşık yüzde 3 oranında değişmesi anlamına geliyor. Mevcut ruble kurunun yılın sonuna kadar değişmemesi halinde Rusya'ya GSYH'nin yüzde 1.5 oranında daha çok sermaye gelecek. Dolayısıyla sermaye girişi 20 milyar doları aşabilir" dedi.



Hatırlanacağı üzere Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, 2017 yılında Rusya ekonomisinin olumlu eğilim sergilediğini, aktif ekonomi büyüme aşamasına girdiğini belirtmişti. - Moskova