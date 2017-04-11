Bu Yıl Pamuk Üretiminde Yüzde 20 Artış Bekliyoruz'
Bu yıl pamuk üretiminin yüzde 20 artışla 720 bin tonun üzerine çıkacağını öngören Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, bu sayede ithalatın azalacağını söyledi.
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