Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Bu Yıl Pamuk Üretiminde Yüzde 20 Artış Bekliyoruz'
Ara
BİST 91.240 %3,10
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,30 %-1,57
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Bu Yıl Pamuk Üretiminde Yüzde 20 Artış Bekliyoruz'

Bu yıl pamuk üretiminin yüzde 20 artışla 720 bin tonun üzerine çıkacağını öngören Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, bu sayede ithalatın azalacağını söyledi.

Bu Yıl Pamuk Üretiminde Yüzde 20 Artış Bekliyoruz'

Bu yıl pamuk üretiminin yüzde 20 artışla 720 bin tonun üzerine çıkacağını öngören Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, bu sayede ithalatın azalacağını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Adana