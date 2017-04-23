Bu Yıl Ki Datacenter Konferansı'nın Önceki Yıllardan Farkı Nedir?

BASİD Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve DataCenter Türkiye Konferansı Komite Başkanı Rahmi Bıyıklı, gerçekleşecek DataCenter Türkiye Konferansı'nın içeriği hakkında bilgi verdi.



4 .DataCenter Türkiye Konferansı'nın Hilton Bomonti'de yirmiye yakın farklı oturumlar ve farklı konuşma içerikleri ile sürdürmeyi plandıklarını belirten BASİD Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Bıyıklı, "DataCenter Türkiye Konferansı yine aynı benzer özellikleri içermekle birlikte bu sene farklı teknolojileri konuşmak üzere, farklı vendorlerin, farklı danışman firmaların ilgili teknik insanlarının konuşmalarıyla birlikte bu sene farklılıklar içermekte. Çünkü veri merkezinde teknolojiler hızla değişmekte ve farklı konular gündeme gelmekte Bu nedenle biz her sene DataCenter Türkiye Konferansı'nda bu konuları işlemek üzere kendimize misyon edindik ve bundan sonra da bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz." dedi.