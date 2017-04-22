Bu Yıl Ki 23 Nisan Teması 'Barış'

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapsamında "Çocuk ve Barış" temasıyla minik öğrencilerle buluştu.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için özel etkinlikler düzenleyen İKBU minik öğrencilere bayram havasında bir gün yaşattı. Üniversite öğrencileri ile kulüp çalışmaları yapan, bilimsel olarak çalışmalara katılan çocuklar aynı zamanda üniversite ortamını da erkenden yaşamış oldu.



"Çocuklarımız barış ve huzur içinde yaşasınlar" İKBU Psikoloji Bölüm Başkanı ve Kemerburgaz Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Üniversitesi ve Gençlik Araştırmaları Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar bu yıl özellikle çocuk bayramı için barış temasını kullandıklarının altını çizdi. Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar aynı zamanda, "23 Nisan hepimiz için çok kıymetli bir gün. Gerçekten hem ülkemizde hem tüm çevre ülkelerde çocukların zarar görmediği, barış ve huzuru içinde yaşadığı ortam oluşturmak için her bir insanın elinden ne geliyorsa yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.



Etkinlik hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Aylin İlden Koçkar, "İstanbul Kemerburgaz Çocuk Üniversitesi olarak 12 farklı atölye kurduk. Fen bilimleri, sosyal bilimler ve sanat başlıklı farklı atölye çalışmaları var. Bunun için hem üniversite öğrencileri hem farklı okullardan gelen ilkokul öğrencileri katılım gösterecek. İlkokul öğrencilerimiz üniversite öğrencileri ve hocaları ile etkileşime girerek, bir üniversite deneyimi, atölyelerin nasıl olabileceğine dair deneyimlemelerde bulunacak" diye konuştu.



"Türkiye'nin önü çok açık ve çok güzel noktalara geleceğiz" Vega Okulları Genel Müdürü Ebru Arpacı da öğrencilerin bu tarz etkinliklerle 23 Nisan ruhunu daha çok yaşadıklarını dile getirerek, "Çocuklarımıza gerçekten öncelikli olarak 23 Nisan bilincini aşılamamız gerekiyor. Biz de zaten hem bu bilinci hem de bugünün önemini ve değerini çocuklarımıza anlatıyoruz." şeklinde konuştu. Son olarak da cumhuriyetin emanet edildiği çocuklara ve geleceğe çok güvendiğini dile getiren Ebru Arpacı, "Ben çocuklara emanet edilen cumhuriyeti günümüz çocuklarının da aynı bilinçle ve duyarlılıkla ileriye taşıyacağına kesinlikle inanıyorum. Gençlerimize ve çocuklara gerçekten çok güveniyorum. Türkiye'nin önü çok açık ve çok güzel noktalara geleceğiz. Bunun bilincinde olarak hep birlikte kardeşçe çocuklarımızı bir araya getirelim ve bu ülke için çalışmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.



Etkinlikler çerçevesinde heyecanlarını ve mutlulukları gözlerinden kaçmayan çocuklardan Mahmutbey İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yuşa Demir, "Burada kendi bayramımızı kutlamaya geldik. Bence bugün bütün çocukların hayali gerçek olmalı" diye konuşurken aynı okuldan yine 4. sınıf öğrencisi Medine İrem Koçak da çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını söyledi.



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