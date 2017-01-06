Bu Yatak Kendi Kendine Toplanıyor!

Bölüm #04 Kendi kendine toplanan bir yatağa ne dersiniz?
Sizi gözetleyen drone'ları indirmek için yasal bir silah mı arıyorsunuz? Kalça kırıkları yaşlılar için kabus olmaktan çıkıyor. Bu yatak tam da dahilere göre. Tesla'ya paranız yetmiyorsa kendi arabanızı dönüştürebilirsiniz. İçkiyi fazla kaçırmanızı engelleyen bir kol bandı ister misiniz? Tümü Cool Tech videomuzda.
Önceki bölümleri kaçırdınız mı?
Bölüm #03 Yapay köpek burnu daha iyi koku alıyor!
Bölüm #02 Bisikletlere özel hava yastığı!
Bölüm #01 Sadece 30$'a hem HTC Vive hem Hololens!
Bundan sonra her Cuma sabahı 08: 30'da daha önce duymadığınız en ilgi çekici fütüristik cihazlar ile karşınızdayız.
Kaynak: Chip.com.tr