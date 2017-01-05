Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum - Versus Tiyatro

Versus Tiyatro'nun yeni oyunu 'BuYaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum' Ocak'ta ikincikat-Karaköy'de devam ediyor.



Tarih boyunca temizlenme,dinlenme,eğlence ve hatta cinsel fantezilerle bağdaştırılan "hamam" Rayhana'nın kaleminde 9 kadının hem birbirleriyle hem dışardakilerle çatıştığı bir rüya alemine dönüşüyor,yoksa kabus mu? Not : Bu yaşta hala korkarak metroya biniyorum, Bu yaşta hala internet yasağının kalkmasını bekliyorum, Bu yaşta hala sokak ortasında eşlerini öldüren kocaları,tecavüz edilen çocukları,tepemizden aşağı yağan bombabaları, bazen canlı bazen TV'den izliyor ve tiyatro yapmak haricinde bu yaşta hala elimden başka bir şey gelmiyor.



İyi seyirler...



Yazan: Rayhana



Çeviren: Olcay Poyraz



Yöneten: Kayhan Berkin



Oyuncular: Ayşenur Yalçıner, Arin Sibel Arslan, Çiğdem Aksüt, Ebru Helvacıoğlu, Leman Aydın, Merve Kayalp, Özlem Durmaz, Sennur Nogaylar, Sonya Dicle Akbaş



Yapımcı: Mustafa Kalkan



Dekor: Gökhan Kodalak



Afiş: Taylan Ünal



Reji Asistanı: Cansu Sıtacı