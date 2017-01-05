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Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum - Versus Tiyatro

Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum - Versus Tiyatro

Versus Tiyatro'nun yeni oyunu 'BuYaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum' Ocak'ta ikincikat-Karaköy'de devam ediyor.

Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum - Versus Tiyatro

Versus Tiyatro'nun yeni oyunu 'BuYaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum' Ocak'ta ikincikat-Karaköy'de devam ediyor.

Tarih boyunca temizlenme,dinlenme,eğlence ve hatta cinsel fantezilerle  bağdaştırılan "hamam" Rayhana'nın kaleminde 9 kadının hem birbirleriyle hem dışardakilerle çatıştığı bir rüya alemine dönüşüyor,yoksa kabus mu? Not : Bu yaşta hala korkarak metroya biniyorum, Bu yaşta hala internet yasağının kalkmasını bekliyorum, Bu yaşta hala sokak ortasında eşlerini öldüren kocaları,tecavüz edilen çocukları,tepemizden aşağı yağan bombabaları, bazen canlı bazen TV'den izliyor ve tiyatro yapmak haricinde bu yaşta hala elimden başka bir şey gelmiyor.

 İyi seyirler...

Yazan: Rayhana

 Çeviren: Olcay Poyraz

 Yöneten: Kayhan Berkin

 Oyuncular: Ayşenur Yalçıner, Arin Sibel Arslan, Çiğdem Aksüt, Ebru Helvacıoğlu, Leman Aydın, Merve Kayalp, Özlem Durmaz, Sennur Nogaylar, Sonya Dicle Akbaş

Yapımcı: Mustafa Kalkan

 Dekor: Gökhan Kodalak

 Afiş: Taylan Ünal

Reji Asistanı: Cansu Sıtacı

Kaynak: Etkinlik.io

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