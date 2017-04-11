Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum

Versus Tiyatro'dan Kadın Olmaya Dair Çarpıcı Bir Oyun: "Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum""Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum"11 Nisan'da Talimhane Tiyatrpsu'nda !"Bir hamam. 9 kadın.

Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum

Versus Tiyatro'dan Kadın Olmaya Dair Çarpıcı Bir Oyun:  "Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum"

"Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum"11 Nisan'da Talimhane Tiyatrpsu'nda !

"Bir hamam. 9 kadın. 9 farklı hikaye…"

Klasik tiyatro metinlerine getirdiği özgün yorumlarla tanınan Versus Tiyatro tarafından sahneye konan "Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum", Mart ayında da seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Fransa'da yaşayan Cezayir asıllı yazar ve oyuncu Rayhana tarafından kaleme alınan oyun, Versus Tiyatro'nun özgün yorumu ve her biri incelikle işlenmiş karakterleriyle 9 farklı kadının hikayesi üzerinden yaşadığımız döneme ayna tutuyor.

Kayhan Berkin'in yönettiği oyun, erkek şiddetinden kaçarak bir hamama sığınmış 9 kadının din, siyaset, aşk ve aile hakkında sohbetlerine ve yer yer çatışmalarına odaklanıyor. Çağlar boyunca arınma, temizlik, cinsel fantezi gibi unsurları içinde barındıran hamam bu defa kadınlar için sığınak olabilecek mi?  Kadınlar erkeklerden uzak bir ortamda birbirlerine nasıl içlerini dökecek? 

Yazan: Rayhana

Çeviren: Olcay Poyraz

Yöneten: Kayhan Berkin

Yapımcı: Mustafa Kalkan

Oyuncular: Ayşegül Yalçıner, Arin Sibel Arslan, Çiğdem Aksüt, Ebru Helvacıoğlu, Leman Aydın, Merve Kayalp, Özlem Durmaz, Sennur Nogaylar, Sonya Dicle Akbaş, Muhammed Ali Dönmez, Sinan Taştan, Burak Çiçek

Dekor: Gökhan Kodalak

Afiş: Taylan Ünal

Reji Asistanı: Cansu Sıtacı

Dekor Realizator: Zeki İlyas Kızılışık

Işık Tasarım: Önder Ay

Işık Uygulama: Gülce Doğan

Kostüm Tasarım: Aylin Atçı

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Talimhane Tiyatrosu

Mekan Adresi : Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Black Out Alışveriş Merkezi C Blok

Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ebru Helvacıoğlu, Mustafa Kalkan, Sibel Arslan, Muhammed Ali, Özlem Durmaz, Ali Dönmez, 11 Nisan, Hürriyet, Istanbul, İstanbul
sponsored ads