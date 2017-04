Versus Tiyatro'dan Kadın Olmaya Dair Çarpıcı Bir Oyun: "Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum"



"Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum"11 Nisan'da Talimhane Tiyatrpsu'nda !



"Bir hamam. 9 kadın. 9 farklı hikaye…"



Klasik tiyatro metinlerine getirdiği özgün yorumlarla tanınan Versus Tiyatro tarafından sahneye konan "Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum", Mart ayında da seyirciyle buluşmaya devam ediyor.



Fransa'da yaşayan Cezayir asıllı yazar ve oyuncu Rayhana tarafından kaleme alınan oyun, Versus Tiyatro'nun özgün yorumu ve her biri incelikle işlenmiş karakterleriyle 9 farklı kadının hikayesi üzerinden yaşadığımız döneme ayna tutuyor.



Kayhan Berkin'in yönettiği oyun, erkek şiddetinden kaçarak bir hamama sığınmış 9 kadının din, siyaset, aşk ve aile hakkında sohbetlerine ve yer yer çatışmalarına odaklanıyor. Çağlar boyunca arınma, temizlik, cinsel fantezi gibi unsurları içinde barındıran hamam bu defa kadınlar için sığınak olabilecek mi? Kadınlar erkeklerden uzak bir ortamda birbirlerine nasıl içlerini dökecek?



Yazan: Rayhana



Çeviren: Olcay Poyraz



Yöneten: Kayhan Berkin



Yapımcı: Mustafa Kalkan



Oyuncular: Ayşegül Yalçıner, Arin Sibel Arslan, Çiğdem Aksüt, Ebru Helvacıoğlu, Leman Aydın, Merve Kayalp, Özlem Durmaz, Sennur Nogaylar, Sonya Dicle Akbaş, Muhammed Ali Dönmez, Sinan Taştan, Burak Çiçek



Dekor: Gökhan Kodalak



Afiş: Taylan Ünal



Reji Asistanı: Cansu Sıtacı



Dekor Realizator: Zeki İlyas Kızılışık



Işık Tasarım: Önder Ay



Işık Uygulama: Gülce Doğan



Kostüm Tasarım: Aylin Atçı



