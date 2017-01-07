Bu Uygulamayı 1 Buçuk Milyon Kişi Ziyaret Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin internet tabanlı akıllı destekli hizmeti olan Kocaeli Şehir Rehberi'ne 2016'da ziyaretçiler adeta akın etti .



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde içeriğini, kendine özgü tasarımını ve görselliğini kendi öz kaynaklar ile hayata geçirilen Kocaeli Şehir Rehberi, 2016 yılında sadece Kocaeli'deki vatandaşların değil dünyanın birçok ülkesinde yaşayan kişilerin ihtiyaçlarını bir tıkla sağladı. İnternet tabanlı akıllı harita destekli uygulama olan Kocaeli Şehir Rehberi'nden 2016 yılı içinde aylık ortalama 124 bin 700 kişi faydalanırken, vatandaşlar bir çok bilgiyi zahmetsizce öğrenme imkanı buldu. Cep ve tabletlerde de kullanabilen uygulamadan 2016 yılında 1 milyon 496 bin 406 kişi yararlandı. Adeta ziyaretçi akınına uğrayan uygulamaya dünyanın 97 farklı ülkesinden giriş sağlandı. Almanya, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri uygulamayı en fazla kullanan ülkeler oldu. Uygulama sayesinde birçok bilgi edinilebiliyor. Üzerinde işaretlenen noktaya ait adres bilgileri, kadastro bilgileri, yapı bilgileri, vergi dairesi bilgileri, 1/1000 plan bilgileri, nüfus bilgileri detayları sorgulanabilirken adres arama, ada/parsel arama ve önemli yer arama yapılabiliyor. - KOCAELİ