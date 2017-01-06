'Yaşlı Üniversitesi'nde Kazak Öremeyen Erkek Mezun Olamıyor

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından, TÜBİTAK desteğiyle 81 ilde yürütülen GeroAtlas çalışması kapsamında Türkiye'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi bünyesinde GeroAtlas 60+Tazelenme Üniversitesi (Yaşlı Üniversitesi) kuruldu.

300 KİŞİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Yaşları 60 ile 92 arasında değişen 300 kadın ve erkeğin eğitim gördüğü üniversitede, öğrencilerin taleplerine göre dersler düzenlendi. Anatomi, tıp, psikoloji, tarih, arkeoloji, hukuk, fizik tedavi başta olmak üzere farklı derslerin yanı sıra bir üst sınıfa geçebilmek için erkeklere yemek pişirme ve kazak örme, kadınlara ise tamirat yapmayı öğrenme şartı getirildi.

Sınıfta ön sıralardan yer alabilmek için erken saatlerde okula gelen öğrenciler, teorik derslerden önce yarım saat boyunca Japon eğitmen Hiroshi Nakajima ile spor yapıyor.

Düzenli olarak derslere katılan, yemek pişirmeye ve kazak örmeye çalışan erkek öğrenciler, tamirat yapan kadınlar renkli görüntüler oluşturuyor. Öğrenciler, kazak örerek alzaymır ile de mücadele ediyor.

"KAZAK ÖRMEK ALZAYMIR VE BUNAMANIN İLACI"

Öğrencilerden 84 yaşındaki Abdurrahman Polat, üniversite sayesinde yeni arkadaşlar kazandığını söyledi. Arkadaşının önerisiyle üniversiteye kaydolduğunu anlatan Polat, "Emekli hakimim. Aşçılık dersini geçerim, yemek yapabiliyorum ama kazak örmesi zor. Bu dersi zor geçeceğim galiba." dedi.

64 yaşındaki Ali Akbaş da 2000 yılında emekli olduğunu, yıllar sonra üniversiteye sevinçle başladığını ifade etti. Üniversitede öğrendiklerini torunlarına ve komşularına anlattığını belirten Akbaş, "Mümkün olduğunca derslerden bir saat önce gelip, bekliyorum. Okula ilk başlayan öğrenci gibi bize iyi geldi." diye konuştu.

Şeker, tansiyon, tiroid hastalıklarının olduğunu dile getiren Akbaş, üniversiteye başladıktan sonra uyku probleminin düzeldiğini, daha enerjik olduğunu anlattı.

En çok kazak örme dersinde zorlandığını vurgulayan Akbaş, ilk başta garip geldiğini ancak sağlığı açısından faydalı olduğunu belirtti.

Akbaş, "Bu azimle yemeği de yaparım, kazağı da örerim ve bir üst sınıfa geçerim." dedi.

Üniversite için İstanbul'dan gelen Naci Kalender de aldığı derslerle bedenini tanıdığını ve bilinçli olarak yaşlandığını anlattı. Kazak örmenin kendisi için aktivite olduğunu anlatan Kalender, "Kazak örmenin alzaymır ve bunamanın en büyük ilacı olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Kazak örmekte biraz zorlandım ama gerekirse eşimden ücretli ders alacağım. Kazak örmek beyni çalıştırıyor, nöronlar arasındaki iletişim artırıyor, alzaymırı önlüyor." dedi.

"TEŞ ŞART ALTMIŞ YAŞINDAN GÜN ALMAK"

Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan da GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesini iki yıl ön hazırlık sürecinin ardından bu yıl hayata geçirdiklerini söyledi.

Program kapsamında, öğrencilerin 18 haftalık süreyle 4 yıl boyunca normal üniversite öğrencileri gibi eğitim alacağını vurgulayan Tufan, dört yıl boyunca yaşlanmada karşılaşılan zorlukları el birliğiyle aşmanın yollarını arayacaklarını belirtti.

Söz konusu programın Ege Üniversitesi bünyesinde İzmir kampüsünde de gelecek yıl hayata geçirileceğini vurgulayan Tufan, şöyle konuştu: "Bu programda olmazsa olmaz önemli bir şey var. Erkekler mutlaka aşçılık eğitimi, örgü işini de yapmak zorunda. Kendi kazağını kendisi örecek. Temel hedefimiz zihinsel jimnastiği, ruhsal dinamizmi bedensel etkinliği yaratmak ve böylece derslerin de vermiş olduğu öğrenme şevkiyle yeniden hayata farklı gözle bakmalarını sağlamak. Erkekler kendi kazağını örüyor ve böylece zihinsel gelişimini sağlıyoruz, demans ve alzaymır olmasının bir parça önüne geçmiş olabiliyoruz."

Üniversiteye girebilmek için 60 yaşından gün almak şartı arandığını vurgulayan Tufan, aşçılık kursuna katılmayan veya kendi kazağını öremeyen erkeklerin bir üst sınıfa geçemeyeceğini dile getirdi.

Tufan, 4 yılı tamamlayanlara da lisans diploması verileceğini sözlerine ekledi.