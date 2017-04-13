Bu Ülkenin Yöneticileri Allah'ın Huzurunda Secde Ediyor"

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Türkiye'nin yöneticilerinin Allah'ın huzurunda rükü ve secde ettiğini ifade ederek, "Bundan dolayı şeref duyuyoruz" dedi.



Aşıkpaşa Spor Salonunda düzenlenen 'Seni Çok Özlüyoruz Ey Nebiler Nebisi' programına katılan Hatipoğlu, "O Medine'sinde istirahat ediyor. Cennetinde dinlenirken onun muhabbeti mekanları aşmış. Yıllar önce ilk yeşil kubbeyi gördüğümde şöyle düşünmüştüm. Sen ne kadar büyüksün. Oturduğun mezardan dünyayı idare etmeye devam ediyorsun" dedi.



Türkiye'nin yöneticilerinin Allah'ın huzurunda rükü ve secde ettiklerini anlatan Hatipoğlu şunları kaydetti;



"Ümitvarız, bu ülkenin yöneticileri Allah'ın huzurunda rükü ve secde ediyorlar. Bundan dolayı şeref duyuyoruz. Bundan dolayı dualarımız onlarla beraber. Biz her şeye Kur'an ve Resulullah'ın penceresinden bakarız. Bizim hayat tarzımız bu. Kimse yadırgamasın, o pencereden değerlendiririz. Allah gönüllerimizi Muhammed muhabbetiyle bir araya getirsin" diye konuştu. Program Hatipoğlu, ardından kendisine zarfla takdim edilen soruları yanıtladı.



(İHA)