Bu Ülkede Postadan Kfc Çıkıyor

Yeni Zelanda'da azalan posta servisinin tekrardan popülerleşmesi için Kentucky Fried Chicken ile anlaşma sağladı. Buna göre, posta servisi yapan kuryeler Kentucky siparişlerini de getirebilecek.



New Zealand Post (NZ Post) ve fast food şirketi güçlerini birleştirerek dünyada eşine az rastlanan bir çalışmaya imza attı. Yeni Zelanda'nın kuzeyinde yer alan limanlarıyla ünlü Tauranga adasında pilot çalışmaya başlayan KFC, siparişlerin lojistik hizmeti için posta servisiyle anlaştı.



NZ Post'un basın danışmanı, şirketin uzun dönemde hayatta kalabilmesi için böyle bir karar alındığını belirtti ve her hafta gönderilen mektupların azaldığının bilgisini verdi.



Geçtiğimiz on sene içerisinde Yeni Zelanda'daki mektup sayısı yarı yarıya düştü. Buna sebep olarak ise artan mektup fiyatları ve ulaşımdaki zaman problemi gösteriliyor.



NZ Post deneme olarak 30 kadar KFC siparişi tamamladıktan sonra çalışmak için kesin kararını verdiğini de belirtti. Gece vardiyalarını güzel bir şekilde değerlendirdiğini belirten posta servisi, ek servise çıkan şoförlerin çoğunun ya emekli ya da öğrenci olduğunu belirtti.