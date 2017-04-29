Bu Traktörlerde Sürücü Yok

Gelişen teknolojinin son ürünü sürücüsüz traktörler Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çiftçilerle tanıtıldı. Traktöre bağlı bir bilgisayar sistemi sayesinde çiftçiler direksiyona geçmeden tarlalarını sürebilirken, ekim, ilaçlama ve gübreleme süreçlerini de insansız şekilde tamamlama olanağı sunuyor. Uydu üzerinden kontrol edilen traktörler çiftçilere tanıtıldı. Sistem hakkında İHA'ya açıklamalarda bulunan Teknik Destek Yöneticisi Uğur Çetin, "Otomatik düzenleme sisteminde traktörün kumandasını sistem gerçekleştiriyor. GPS'ten aldığı sinyallerle tarlanın ekimini, ilaçlamasını ve gübrelemesini sağlıyor. Ekim esnasında üst üste binme denilen ya da ekilmemiş alanın oluşması gibi dezavantajlı durumları daha etkin kullanarak tarladan alınan verimin arttırılması amaçlanıyor. Sistem GPS sinyali ile çalışarak şoförün direksiyon kullanmasını elimine eden bir mekanizma. Traktördeki şoförümüz normal şartlar altında hem traktörü sürmekle meşgul, hem de traktöre takılı bulunan ekipmanı kontrol etmekle meşgul iken, bu sistem traktörün kumandasını kendisi gerçekleştiriyor. Araçlarda kullandığımız navigasyon sisteminin farklı bir versiyonu. Araçlardaki navigasyon sistemi sürücüye sadece yol gösterirken, bu sistem ayrıca dümenleme işlemini de gerçekleştirmekte" dedi. Çetin, aynı sistemin biçerdöverlere de uygulanabildiğini ve özellikle hasat dönemlerinde çiftçilere büyük kolaylık ve avantajlar sağlayacağını ifade etti.



KAS VE VÜCUT YORGUNLUĞU OLMAYACAK



Similatörde sistemi tanıyan Selçuk Onur ise, "Sistem ile tarlayı sürerken üst üste binme ortadan kalkıyor. Tarla belirli bir düzen içerisinde sürülüyor. Yakıt tasarrufu sağlıyor. Tarlada sürülmemiş alan kalmıyor. Ayrıca sürücüler olarak kas ve vücut yorgunluğumuz ortadan kalkıyor" dedi.



Sistemi deneyen çiftçilerden Faruk Meriçelli de, yeni teknolojinin bir çok avantajı bulunduğuna dikkat çekerek, "Yorgunluk olmayacak. Traktörü programlayıp, tarlaya salacaklar. Traktör kendi kendine şoförün yapacağı işi yapacak. Büyük ebatta tarlaları olanlar bu sisteme geçer, ama küçük çiftçiler bu sistemi kullanamaz. Ekipmanları ona göre. Büyük ebatlı tarlalarda bu traktörler programlandığında 24 saat çalışacak. Kısa zamanda çok iş yapmış olacak. Gece serinde çalışmak daha rahat olur" dedi.



(İbrahim Aldemir/İHA)