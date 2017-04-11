Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Mevcut sistem kriz doğuruyor. Ekonomik kriz, siyasi kriz doğuruyor. Bu sistemden kurtulmak şarttır, elzemdir, mecburiyettir. 'Laf olsun' diye istemiyoruz. Devletimizin bekası için, milletimizin geleceği için istiyoruz." dedi.



Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, yıl başından bu yana 32 ilde program yaptığını, 746 açılış ve temel atma törenine katıldığını bildirdi.



Bu yatırımların bedelinin 9 milyar 106 milyon lira olduğunu ifade eden Eroğlu, "Eski Türkiye'de maalesef istikrar olmadığı için yatırımlar yürümüyordu. Türkiye'nin önünde bu kısa süreli hükümetler, maalesef engeldi. Gelişmenin önündeki en büyük engel, istikrarsızlık ve kısa süreli hükümetlerdir." diye konuştu.



"Mevcut sistem kriz doğuruyor"



Eroğlu, siyasette tecrübe sahibi bir kişi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



"Mevcut sistem kriz doğuruyor. Ekonomik kriz, siyasi kriz doğuruyor. Bu sistemden kurtulmak şarttır, elzemdir, mecburiyettir. 'Laf olsun' diye istemiyoruz. Devletimizin bekası için, milletimizin geleceği için istiyoruz. Mevcut sistemde koalisyon hükümetleri oluyor. İstikrarsızlık ve bürokraside tıkanma söz konusu oluyor. Bu da gelişmenin önünde büyük bir engel. Nitekim 93 yılda biz 65. hükümetiz. Ortalamasını aldığımız zaman yaklaşık 16 ayda bir hükümet değişmiş. Bizim dönemi çıkarırsanız, bu 10,5 aya iniyor. 10,5 ayda hiçbir büyük proje yapılamaz."



Kısa süreli hükümetler döneminde bürokratların, bakanların değişme ihtimaline karşın projeleri sümen altına atarak, kendini korumaya aldığını anlatan Eroğlu, istikrarın hakim olmasıyla projelerin sümen altına atılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını dile getirdi.



Eroğlu, yeni sistemle 5 yıllık bir hükümetin kurulacağına dikkati çekerek, "Hükümetler, 3, 5, hatta 10 yıllık projelere imza atabilecek. Dolayısıyla biz mevcut sistemi bunun için kaldırmak istiyoruz. Çünkü mevcut sistemle hükümette işler yürümüyordu." ifadelerini kullandı.



"Cumhuriyet'in bekçisi biziz"



Muhalefet partilerinin yeni sisteme ilişkin çeşitli yalanlar ortaya attığını dile getiren Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:



"Muhalefetin yalanlarına itibar etmeyin. En büyük yalanı 'rejim değişecek' yalanıydı. İşte görüyorsunuz, 18 maddede rejimle alakalı birşey yok. Onun bahsettiği, olsa olsa 'gıda rejimi olabilir' diye düşünüyorum. Yoksa Cumhuriyet'in bekçisi biziz. Cumhuriyet, Afyonkarahisar'da kuruldu. Bu bakımdan hiçkimse endişe etmesin. Neticede anayasamızın ilk dört maddesi de aynen kaılıyor. Mevcut 18 maddelik anayasa değişikliğinde, bunu ima edecek hiçbir madde yok. Çünkü biz bunun teminatıyız. Her yerde şunu söylüyoruz; hiç kimsenin söylemediği yerde, şanlı bayrağımızı her yerde dalgalandırdık. Bizim girmediğimiz nokta yok."