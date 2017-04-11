'Bu Sistemde Tek Adam Var. O da Sizsiniz ve Milletin İradesi"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Bizim getirmeye çalıştığımız pakete, 'Tek adam, vesayet geliyor' diyenler yine pişman olacak. Hangi diktatör 'Beni seçin' diyor. 'Beni en fazla 2 dönem seçin' diyor. Diktatör arıyorsanız dönün Suriye'ye bakın. Bu sistemde tek adam var. O da sizsiniz ve milletin iradesi." dedi.



Türel, Alanya Toptancı Hali, Alanya Minibüsçüler Odası ve Alanya Kaymakamlığını ziyaret etti. Daha sonara turizmcilerle bir otelde gerçekleşen toplantıya katılan Türel, turizmin ekonominin en önemli damarlarından olduğunu söyledi. Geçen yıl farklı bir sezon geçirdiklerini belirten Türel, dünyadaki terör sorunu ve siyasi gelişmelerin kendilerini etkilediğini dile getirdi.



Geçen senenin sonunda Antalya'nın 6,2 milyon turisti ağırlamayı başardığına işaret eden Türel, "Başardık diyorum çünkü dünyanın neresinde buna benzer şeyler yaşansaydı, bırakın 6 milyonu, 60 bin turisti zor ağırlardı." dedi.



Antalya turizminin sorununun güvenlik kaynaklı olmadığının altını çizen Türel, kendi iradeleri dışlarında gerçekleşen olayların bunun nedeni olduğunu ifade etti. Avrupa'da bu yıl 5 seçim gerçekleşeceğini dile getiren Türel, son yıllarda aşırı sağın yükselişte olduğunu vurguladı.



Merkezdeki partilerin Türkiye düşmanlığıyla politikalarını yönetmeye çalıştığını anlatan Türel, 'şöyle konuştu:



"Türkiye'den kaynaklanmayan siyasi gelişmeler turizmi etkiliyor. Bir süre sonra da bu etkisini kaybediyor. Çok büyük kalıcı etkisi olmuyor. Avrupa pazarında erken rezervasyondan sonra da ciddi bir hareketlilik olacağını düşünüyorum. İspanya ve Yunanistan'da rezervasyonlar kapanmış durumda. Burada yer bulamayan veya ciddi fiyatla karşılaşan Avrupa'daki misafirlerimiz sezonla ülkemize dönüş sağlayacaktır. İhtiyatlı yaklaşmamız gerekirse tüm bu gelişmelere rağmen geçen yılın rakamlarını aşağı yukarı yakalarız."



İstikrara dayalı ülkelerde çok büyük türbülanslar olmadığını ifade eden Türel, istikrarsız dönemlerin küçülme ve fakirleşmeyi beraberinde getirdiğini söyledi. Koalisyon dönemlerine göre tek başına iktidarlar döneminde Türkiye'nin iki misli büyüdüğünün altını çizen Türel, Türkiye'nin güçlü liderleri bulunca kalkınmayı yakaladığını, her zaman güçlü liderler bulamadıklarını, onun için sistemi güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı.



"Hani bölündük mü parçalandık mı?"



Büyükşehir Yasası çıkarıldığında "Bölünüyoruz, parçalanıyoruz" yaygaraları yapıldığına değinen Türel, "Hani bölündük mü parçalandık mı? Bugün de aynısı olacak. Bizim getirmeye çalıştığımız pakete, 'Tek adam, vesayet geliyor' diyenler yine pişman olacak. Hangi diktatör 'Beni seçin' diyor. 'Beni en fazla 2 dönem seçin' diyor. Diktatör arıyorsanız dönün Suriye'ye bakın. Bu sistemde tek adam var. O da sizsiniz ve milletin iradesi." dedi.



Başkan Türel, halk oylamasının iyi irdelenmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Bugün Avrupa 'Hayır' kampanyası yapıyor. Hollanda'da İsviçre'de 'Hayır verin' diye Türkçe haberler çıkıyor. Avrupa, Türkiye çok kalkınsın diye mi 'Hayır' kampanyası yapıyor? Hepsi oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi. Bu fırsatı kimse bulamaz. Kandil'dekiler de 'Hayır' kampanyası yapıyor. Avrupa'da PKK 'Hayır' kampanyası yapıyor. PKK bu ülke bölünmesin diye mi 'Hayır' kampanyası yapıyor? Başka bir sebep varsa biri bana açıklasın. Bu ülkeyi bütünleştirmek için mi bu çalışmaları yapıyorlar? Avrupa'daki manzarayı görseniz, Türk'ün Türk'ten başka dostu yokmuş. Orada terörün değirmenine su taşıyanlar neredeyse kahraman ilan edilecek. Biz 'hayır' verenlere 'terörist' demiyoruz. Avrupa'daki terörist 'Hayır çıkarsa biz sevineceğiz' diyor. Bunun muhasebesini yapın. Bu konuyu iyi değerlendirmemiz lazım. Bunları çok iyi düşünmemiz lazım. 'Evet' çıkarsa terörle daha güçlü mücadele verebiliriz. 'Hayır' çıkarsa da mücadele vereceğiz, 'Evet' çıkarsa daha güçlü mücadele vereceğiz. Hepimiz aynı kayığın içerisindeyiz."