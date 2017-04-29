Bu Sergi Sizi Geçmişe Götürecek

Gelenekseli Sergile sloganı ile yola çıkan KO-MEK Türkiye'nin 7 bölgesinden farklı renkleri yılsonu sergilerinde sergilemeye devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerimizin yanı sıra kültürel giysilerimizi ve yemeklerimizi gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Kursları (KO-MEK) İç Anadolu Bölgesi konseptiyle Çayırova ilçe sergisini açtı. Çayırova Belediyesi Düğün Salonu'nda açılan sergiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Halk Eğitim Müdürü Mehmet Naci Kork, Ak Parti Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç'ın yanı sıra diğer birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KO-MEK HAYATIMA ANLAM KATTI

Açılış öncesinde KO-MEK usta öğreticilerinden oluşan müzik grubu açılışa katılan vatandaşlara müzik dinletisi sundu. Daha sonra kursiyerler adına konuşan KO-MEK'te "Giyim" branşında eğitim alan Ebru Demirkol, Çayırova'ya evlilik dolayısıyla 3 yıl önce taşındığını ifade ederek "Buraya taşındıktan sonra yalnızlık çekmeye başladım. Daha sonra annemden özendiğim ama yıllardır okul ve iş hayatından öğrenmeye fırsat bulamadığım dikiş geldi aklıma ve KO-MEK "giyim" bölümüne kayıt oldum. Yeni insanlar tanıdım, güzel dostluklar kurdum. Artık Çayırova da abla, teyze dediğim ve arkadaş olduğum, sevdiğim bir çevrem var. En önemlisi hayalini kurduğum dikiş dikmeyi öğrendim" diyerek KO-MEK'in kendisine kattıklarını açılışa katılan vatandaşlarla paylaştı.

KOMEK'LER BİRER TERAPİ MERKEZİ

Açılışta konuşan ‪‎Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, ‪‎"yetişkin eğitiminin günümüzdeki önemine değinerek "KO-MEK bu anlamda önemli bir görev üstlenmiş durumdadır. Sizler buraya gelerek sadece el becerilerinizi geliştirip bir şeyler öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda hayatın stresini ve yorgunluğunu da atıyorsunuz" dedi.

KARAOSMANOĞLU, SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ OLMAYA MECBURUZ

KO-MEK'in bir halk üniversitesi olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ise konuşmasında "Biz halkımıza bir telefon kadar yakınız, ne eksiğiniz ne isteğiniz varsa bize ulaşın." Dedi. 16 Temmuz referandumu ile artık çok şeyin değiştiğini belirten Karaosmanoğlu "Yaşadığımız olaylardan ders almazsak aynı olaylar döner dolaşır yine başımıza gelir. Bu anlamda uyanık olup sağlıklı olmaya, güçlü olmaya mecburuz" sözlerini kullandı. Başkan Karaosmanoğlu KO-MEK kurslarına katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

KO-MEK PAYLAŞMA KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI

Çayırova ilçesinde görev alan Usta Öğreticimizin Ahşap Yakma Dağlama Sanatı ile hazırladığı tabloyu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na hediye etti. Evlenecek genç kızlarımıza "KO-MEK Bohçası" hazırlayan kursiyerler, ‪‎paylaşma ve ‪‎hediyeleşme kültürünü günümüzde de yaşatmaya devam ediyor. KO-MEK tarafından artık geleneksel hale getirilen "KO-MEK Bohçası" Başkan Karaosmanoğlu tarafından düğün hazırlığı yapan nişanlı kursiyerimize hediye edildi. Konuşmaların ardından protokol ve kursiyerler açılış kurdelesini keserek 3 gün sürecek olan serginin kapılarını vatandaşın beğenisine açtı.

İÇ ANADOLU ÇAYIROVA KO-MEK'TE

İç Anadolu bölgesinin tüm güzelliklerini yaklaşık 900 ürünle sergilendiği sergide birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Tamamı kursiyerlerin el emeği göz nurundan oluşan sergi de İç Anadolu'ya ait kültürel değerlerde yansıtıldı. ‪Mevlana'dan Nasrettin Hoca'ya Ertuğrul Gaziden Hayme Ana'ya kadar birçok tarihe mal olmuş şahsiyetlerinde sergilendiği sergide 15 Temmuz Şehitlerimizden Niğde doğumlu Ömer Halis Demir'de unutulmadı.

BEZ BEBEKLER VE KIRK YAMA ÜRÜNLER BU SERGİDE

Açılışla birlikte yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği sergi de İç Anadolu Bölgesi konsepti ile hazırlanan ürünler ziyaretçilerden tam not aldı. Sergide ayrıca çocukluğumuzun vaz geçilmezi bez bebekler ve bin bir meşakkatle bir araya getirilerek göz kamaştıran Kırk Yama ürünler sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu.