Bu Sergi Antalyaspor'u Anlatıyor

Antalyaspor'a gönül veren 10 ressamın, kırmızı beyazlı takımı anlatan 44 resmi, Antalya Arena Stadyumunda sergileniyor.



Antalyaspor'a gönül veren 10 ressam tarafından yapılan 44 eserin sergisi Antalya Arena Stadyumu'nda açıldı. Ahmet Korkmaz, Selahattin Demir, Narin Yılmaz, İbrahim Ünay, Serap Hıdır, Mehmet Emin Erşan, Feridun Karaçetin, Ahmet Çenit, Ertuğrul Hepgüzel ve Veysel Erol'dan oluşan ressamlar grubu, eserlerinde yağlı boya ve sulu boyayla yaptıkları çalışmalarını görücüye çıkardı. Yapılan resimlerde Antalyaspor'un heyecan, coşku ve üzüntülerinin yanı sıra başta kurucu ve ilk başkan Atilla Vehbi Konuk olmak üzere kırmızı-beyazlı kulübe önemli katkısı olan isimlerle taraftarın 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz', 'Plajda Oynasan Varyantta Destekleriz', 'Sokakta Oynasan Kaldırımda Destekleriz' sloganları ve Antalyaspor'un şampiyonluk özlemi temaları vurgulandı.



Antalya Arena Stadyumu Batı tribün localarında açılan resim sergisine Antalyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samuel Eto'o, Mustafa El Kabir, Deniz Kadah, Chico, Zeki Yıldırım, Sakıb Aytaç ve diğer futbolcuların yanı sıra ressamlar katıldı. Resim sergisine gelen futbolcular kendi resimlerini incelerken, bol bol fotoğraf çektirdiler. Sergide yine bütün ilgiyi üzerine toplayan Antalyaspor'un Kamerunlu dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto'o ile gelen konuklar fotoğraf çektirme yarışına girdiler. Eto'o, resimler önünde gelen talepleri geri çevirmezken kendi telefonuyla da resimlerin fotoğraflarını bol bol çekti. Kırmızı beyazlıların deneyimli oyuncusu Deniz Kadah ise tuvalin başına geçerek elindeki fırça ile resim çizdi. Başarılı oyuncu Kadah, fırça ile tuvale başındayken çok eğlendi. Sergiye gelenler ise Kadah'ın futbolculuktan sonraki mesleğinin ise ressamlık olabileceğini dile getirdiler.



KADAH: "İNSANIN KENDİ RESMİNİ GÖRMESİ GERÇEKTEN GURUR VERİCİ"



Sergide konuşan Antalyaspor'un başarılı oyuncusu Deniz Kadah, "Resimler çok güzel. Benim içinde sergideki en güzel resimde şuan bu. Bütün resimleri çok beğendim işin şakası bir tarafa ama insanın kendi resmini görmesi gerçekten gurur verici bir şey, çok güzel bir duygu" dedi.



Deniz Kadah, "Ben kutlamalarımı tuval üstünde değil saha içinde yapmak istiyorum. Bunu saha içinde de devam ettirmek istiyorum" şeklinde konuştu.



"6 MAÇI KAZANARAK AVRUPA HAYALİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"



Tecrübeli forvet oyuncusu Kadah, Adanaspor ve Avrupa Ligi ile ilgili soruya da şu şeklide cevap verdi:



"Adanaspor maçı bizim için çok önemli. Önümüzde 6 maç var ve her maç ayrı bir final niteliğinde. Bunların hepsini kazanarak Avrupa hayalini gerçekleştirmek ve ligi ilk 5 içinde bitirmek istiyoruz."



ZEKİ YILDIRIM: "SERGİLERİN ARTMASI DA LAZIM"



Antalyaspor'un orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, "Antalyaspor'a özel bir sergi olduğu için her futbolcunun bir resmi bulunuyor. Ressamların eline sağlık gayet güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Böyle sergilerin artması da lazım, attıkça da hem biz hem taraftarlarımız mutlu oluyor. İnşallah devamı gelir" dedi.



"ADANA'YA KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ"



Adanaspor maçıyla ilgili de konuşan tecrübeli orta saha oyuncusu Zeki, "Trabzonspor maçında ummadığımız bir yenilgi aldık deplasmanda da Adanaspor'u yenerek bunu telafi etmek istiyoruz. Bütün hedefimiz kazanmak üzerine kuruldu. İnşallah da kazanır tekrar hedefimiz olan Avrupa kupalarına devam ederiz. Adana'ya kazanmak için gidiyoruz" diye konuştu.



(Adem Akalan / İHA)