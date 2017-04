Çocuklar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" nedeniyle bu yıl ilk kez düzenlenen "23 Nisan Taze Kitap Şenliği"nde yazarlarla bir araya geldi.



Çocuk kitapçısı "Kidsnook"taki şenliği düzenleyen Taze Kitap Yayın Yönetmeni Zeynep Sevde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliği her yıl farklı bir şehir ve farklı bir çocuk kitapçısında gerçekleştireceklerini söyledi.



Sevde, yazar ekibinin yanı sıra tasarımcı, editör ve illüstratörlerin de gün boyu imza, söyleşi ve atölye etkinliklerinde hem çocuklarla hem onların aileleriyle bir araya geleceğini dile getirdi.



Çocuklar için farklı tarzlarda birçok kitap yayınladıklarını aktaran Sevde, "Yaptığımız işin sonucunu çocuklar görüyor. Bu işin arka planını da görmelerini ve o kitapları hazırlarkenki heyecanımızı her sene onlarla paylaşmayı istiyoruz. Bunu yapmanın en iyi zamanı da 23 Nisan." dedi.



Çocuk kitapçılarına destek



Sevde, yerli çocuk edebiyatının gelişmesini istediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu şenlikte kitaplar canlanacak. Aslında kitabın içine girmek gibi bir şey olacak bu şenlik. Kitap şenliği derken, bir sürü kitabı çocuklarla buluşturmaktan ziyade, kitabın canlanmış haliyle buluşturacağız. 'Taze Kitap', yerli çocuk edebiyatına kafa yoran ve bunun için emek harcayan bir yayınevi. Kitap şenliğini her sene bir çocuk kitapçısında yaparak, çocuk kitapçılarını da desteklemeye çalışıyoruz. İnsanların çocuk edebiyatı, çocuk kitapları ve çocuk kitapçılarından haberdar olmasını amaçlıyoruz."



"1. 23 Nisan Taze Kitap Şenliği"nde imza etkinliği ve söyleşilerin yanı sıra, "Yeşil Günlük" kitabıyla tohum atölyesi, illüstratör Irma Zmiric ile resim atölyesi, tasarımcı Büşra Çakmak ile tasarım atölyesi ve "Gezgin Eşek'in Oyun Atlası" kitabının yazarı Saide Nur Dikmen ile oyun atölyesi yapıldı.



"Hadi Masal Anlatalım" kitabının yazarı Ayşegül Dede'nin çocuklara masal anlattığı şenlikte, "Taze Kitap" ekibinden Şermin Çarkacı, Serhat Albamya ve Fatih Dikmen de yer aldı.