Bu Seneki Oscar'lara Amerika'nın 'Siyahi Yüzü' Damgasını Vuracak

Bu yılki Oscar Ödülleri'ne aday yapımlar ve isimler açıklandı; 'La La Land' 14 dalda adaylıkla iddialı filmler arasında olduğunu ispatladı. Bir diğer ilgi çekici detay ise, 6 siyahi aktörün ve Afro-Amerikalılar'ı konu alan 3 filmin de aday gösterilerek, Oscar tarihinde yeni bir rekora imza atılmasıydı.



8 adaylık, siyahi eşcinsel bir dansçının zorlu hayatını anlatan 'Moonlight' filmine gitti. 'Moonlight', 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' gibi iddialı kategorilerde en iyilerle birlikte yarışmaya layık görüldü.



Bizi 1950'lerin Amerikası'na götüren ve başrollerini Denzel Washington ile Viola Davis'in paylaştığı 'Fences', 'En İyi Erkek Oyuncu', 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' da dahil olmak üzere 4 dalda Oscar'lara aday oldu.



NASA için çalışan 3 siyahi Amerikalı kadının ilham verici hikayesinin konu alındığı 'Hidden Figures' ise 3 dalda altın heykelcik için aday görüldü.



Afro-Amerikan Film Eleştirmenleri Birliği Başkanı Gil Robertson, bu adaylıkları şöyle değerlendiriyor:



"Bu birçok siyahi aktörün ve yeteneğin tanınmış olduğunu göstermesi adında Afro-Amerikan toplumuna hitap ediyor. Ancak halen Dev Patel dışında Asyalı topluma hitap edilmiyor. Kamera arkasında yönetmenlik ve montaj gibi teknik işlerde hak ettikleri şans verilmeyen Latin kökenli yetenekler var, Müslümanlar var, kadınlar var. Yani halen almamız gereken çok yol var."



Afro-Amerikan etkisi belgesellerde de kendini gösteriyor. 'En İyi Belgesel' adaylarından 'O.J.: Made In America', ülke tarihinin en medyatik davalarından biri olan Amerikan futbol yıldızı O.J Simpson'un tartışmalı hayat hikayesini gözler önüne seriyor.



'I Am Not Your Negro' belgeselinde ise yazar James Baldwin, tamamlanmayan romanı 'Remember This House'dan yola çıkarak Amerika'da ırk ve ırk tartışmalarının kökenine iniyor.



Afro-Amerikan Film Eleştirmenleri Birliği Başkanı Gil Robertson'un aday filmler için yorumları şöyle:



"Şunu farkediyorsunuz ki tüm bu evrende birlikte yaşıyoruz. 'Fences' in temelinde baba ve oğulun zamansız mücadelesini görüyoruz. 'Hidden Figures'de ise yapabileceklerini göstermek için fırsat kollayan kadınların hikayelerine şahit oluyoruz. ve dediğim gibi bunlar çok evrensel konular. 'Moonlight'ta ise sadece ailesinin sosyo-ekonomik durumu sebebiyle değil, seksüel tercihleriyle de zorluklar yaşayan genç bir adamın hikayesini dinliyoruz. ve bu da çok evrensel."



Tabi ki de 14 adaylıkla 'La La Land' Oscar'ların favorisi konumunda, ancak rekor sayıda siyahi isim ve bu konuların anlatıldığı filmin aday olmasıyla da bu seneki Oscar'lara Afro-Amerikalılar'ın damgasını şimdiden vurduğunu söylemek mümkün.



Altın heykelciklerin bu seneki sahipleri 26 Şubat'ta belli olacak.



euronews-tr



26 Şubat'ta