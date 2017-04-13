"Bu sene meyve bolluğu yaşanacak"



BURSA - Hava sıcaklığının ve yağışların iyi gitmesi Bursa ovasındaki meyve yetiştiricilerinin yüzünü güldürdü.

Bu sene mevsim normallerinde seyreden havalar tarımda verimi yükseltti. Geçtiğimiz senelerde dondan zarar eden çiftçiler, bu yıl 100 bin ton rekolte bekliyor. Geçen seneye nazaran iki kat mahsul vermesi beklenen meyve ağaçları, tüketicinin bütçesine de katkı sağlayacak.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, 2017 yılından umutlu olduklarını belirtti. Birkaç bölge dışında don felaketi yaşanmadığını ifade eden Dönmez, "Bahar iyi gitti. Çok şükür don olmadı. Gürsu bölgesi olarak sadece ufak bir bölgemizde sıkıntı yaşadık. Ancak ova genelinde sadece yüzde 1 veya yüzde 2 oranında bir kayba sebep oldu" dedi.

Herhangi bir doğal afet yaşanmaması durumunda çiftçinin geçen seneye göre daha fazla kazanacağını söyleyen Dönmez şunlar söyledi:

"Meyve fiyatında düşüş olsa dahi çiftçi para kazanacak. Geçen sene 30 kilo meyve veren ağaçlardan bu yıl 100 kilo mahsul bekliyoruz. Dolayısıyla bu artış üreticiyi olumlu şekilde etkileyecek".

Tarladaki fiyatların pazara yansımadığını kaydeden Dönmez, "Hep söylediğimiz gibi tarla fiyatı pazardaki fiyatlara yansımıyor. Biz dalında armudu 1.5 liraya satarken pazarda bu fiyat 5-6 liraya çıkıyor. Şu anda bile bazı meyvelerin son zamanları olmasına rağmen, depodaki meyveler 3 lirayken, pazarda 7-8 liraya satılıyor" şeklinde konuştu.

27 Nisana kadar don tehlikesinin devam ettiğini belirten Dönmez, çiftçinin tüm temkinli olması gerektiğini vurguladı.

(İDR-MŞ)