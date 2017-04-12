Bu Şehir Arkandan Gelecek'te Geçmiş Defterler Açılacak!

Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un rol aldığı 'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in yeni bölümünde tansiyon yükselecek. Ali'nin, ünlü boks menajeri Aydemir Atay'ın (Koray Şahinbaş) kızı Gülce'yle (Elif Atakan) çalışmayı kabul etmesi, Şahin ve Derin'i büyük bir hayal kırıklığına uğratacak. Ali'nin, Derin ve doğacakları bebeklerine iyi bir yaşam verebilmek uğruna attığı bu adım, geçmiş defterleri açacak. Ali'nin bu kararı karşısında, "Ben yokum" diyen Şahin, Aydemir'le yüzleşecek. Maça hazırlanmak için şehir dışına kampa giden Ali'nin, Aydemir'in annesi ile babasını ayırdığını öğrendiği an ise bölüme damgasını vuracak.

"Baban, Ali'nin annesine âşıktı!"

Bölümde Tekin'in, Bora'yı (Aziz Caner İnan) vurma suçundan gözaltına alınması tüm dengeleri değiştirecek. Bu gelişme karşısında soluğu annesi Belgin'in yanında alan Derin, annesinin itirafıyla sarsılacak. Babasının, geçmişte Ali'nin annesine âşık olduğunu öğrenen Derin'in, bu gerçekle nasıl başa çıkacağı merakla beklenecek.

'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in yeni bölümünde Ali ve Derin, öğrendikleri gerçekler karşısında nasıl tepkiler verecekler?, Ali, verdiği karar sonrası nelerle yüzleşecek? gibi sorular yanıt bulacak.

'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in yeni bölümü 12 Nisan Çarşamba saat 20:00'de atv'de ekranlara gelecek.