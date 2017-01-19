Bu Şaka İnsanı Çileden Çıkarır



Bu adam az sonra başına geleceklerden habersiz oturuyordu. Haylaz çocuk, gözüne kestirdiği kurbanına yaklaştı ve pantolonunu bağladı.



Az sonra çocuğun yumruklarıyla tanışan şakazede, minik yaramazın şapkasını almasıyla yerinden fırladı. Çocuğun arkasından koştu. İpin gerilmesiyle feci şekilde yere düşen talihsiz adam kafasından darbe alırken, pantolonu da yırtıldı. Yaptığı kötü şakaya gülen çocuk adamın hışmından son anda kurtulurken, düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan şakazede ise toparlanmak için oradan ayrıldı.