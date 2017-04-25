Bu Saat, Yolculuklar Sırasında Mide Bulantınızı Hissetmenize Engel Oluyor

Uzun yolculuklar söz konusu olduğunda uçakların daha çok tercih edilmesine rağmen kara ve deniz yolu ulaşımında da oldukça önemli bir kullanıcı kitlesi mevcut. Kara ve deniz yolu yolcularının ise saatler boyunca mağdur oldukları konulardan biri ise: Mide bulantısı.



Yolculukları sırasında bu konudan oldukça şikayetçi olan yolcular için geliştirilen CinvStop, bu probleme oldukça önemli bir çözüm getiriyor.



Saat gibi bileğinize taktığınız CinvStop isimli cihaz ufak elektrik şoklarıyla mide bulantısının beyinin ilgili bölümüne iletilmesine engel oluyor.



Teknik olarak mide bulantısını ortadan kaldırmayan bu cihaz, oluşan mide bulantısı hissini ufak elektro şoklar yardımıyla beyine iletilmesine engel oluyor. Kısacası bu cihaz, mideniz bulanmaya devam ederken sadece bu bulantıyı hissetmenize engel oluyor.



Vücudunuzda etkisini hissetmeyeceğiniz derecede elektro şoklar vererek mide bulantınızı hissetmenize neden olan CinvStop; Zhiqing Ji, Yang Ye ve Hengchong Yu tarafından tasarlandı ve bu cihazı çalıştırmak için tek yapmanız gereken CinvStop'ın üzerinde yer alan ufak tuşa basmak.



Şimdilik ürünün ne zaman piyasaya çıkacağı ve satış fiyatının ne olacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.