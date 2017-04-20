Bü Rektörü Uzun "'birlikte Daha İleriye Gideceğiz"

Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın'da şehirle bütünleşerek hizmet vereceğini belirterek, Rektör Ramazan Kaplan'dan aldığı bayrağı daha ileriye taşıyacağını söyledi. Daha çok üreten, ürettiği katma değeri Bartın ile paylaşan ve iyi hizmet sunan bir üniversite anlayışıyla çalışacağını belirten Orhan Uzun, tüm iç ve dış paydaşlarla beraber bilimsel yaklaşımla karşılıklı anlayış ve huzur ortamı içerisinde hizmet etmek istediğini ifade etti.



Kendisine gösterilen güvene layık olmaya çalışacağını kaydeden Rektör Uzun "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile 18 Nisan 2017 tarihi itibarıyla Bartın Üniversitesi Rektörü olarak atanmış bulunmaktayım. Bilvesile güvenlerine mazhar olduğum başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın YÖK Başkanımıza ve çok değerli YÖK üyelerimize saygılarımı sunuyorum. Devlette devamlılık esastır. İnşallah üniversitemizi Ramazan hocamızın bıraktığı yerden daha ileri noktalara getireceğiz. Bunu yaparken de şehirle birlikte yapacağız. Üniversitemizi kurulduğu günden bugünlere getiren, yapılan hizmetlerde emeği geçen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ramazan Kaplan'ın şahsında herkese teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.



"Var gücümüzle çalışacağız"



Rektör Uzun "Yeşil ile Mavinin kucaklaştığı Karadeniz'in incisi Bartın'ın genç ve dinamik üniversitesinde rektör olarak hizmet edecek olmaktan büyük onur duymaktayım. Mensubu olmaktan övünç duyulan, bulunduğu kent ile bütünleşmiş, yüksek kalitede eğitim veren, gençlerimizi bilgi ile donatırken onlara araştırma ruhu aşılayan, ürettiği katma değeri Bartın ile paylaşan bir eğitim kurumu oluşturma hedefini sürdürülebilir kılmak için ortak aklı harekete geçirerek tüm iç ve dış paydaşlarımızla var gücümüzle çalışacağız. Bu onurlu görevi en iyi şekilde yerine getirmek ve aldığımız bayrağı daha ileri noktalara taşımak için tüm gayretimizle çalışacağız. Görevimizin üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmam vesilesiyle kutlamada bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin, çiçek veya kişisel hediye yerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmalarını önemle rica ederim" ifadesini kullandı. - BARTIN