Bu Proje Alkışlanır

Balıkesir'de, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Bizler kalemle, sizler silahlı" isimli milli birlik ve beraberlik projesi gerçekleştirildi.



Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğrencileri, vatan sathında görev yapan bütün güvenlik güçlerine manevi destekte bulunmak, birlik ve beraberliği artırmak maksadıyla "Bizler kalemle, sizler silahlı" isimli proje başlattı. Okul bahçesinde düzenlenen törende, Karesi Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları ekibi yürüyüş yaptı. Sirenler ve askeri bando eşliğinde şehitlere saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Bayrak koreografisi ise güne damgasını vurdu. Öğrencilerin okulda gerçekleştirdiği proje klip haline getirildi. - BALIKESİR