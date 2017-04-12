Bu Piller Şarjı Çok Sever"
TAP Genel Sekreteri Neslihan Bahar"Bu pilleri çok sık şarj etmek gerekiyor.
TAP Genel Sekreteri Neslihan Bahar"Bu pilleri çok sık şarj etmek gerekiyor. Şarj seviyesi yüzde 50'ye geldiği zaman tekrar şarj edilmeli. Şarjın iyice bitmesini beklemek doğru bilinen yanlış uygulamalardan biridir." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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