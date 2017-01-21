Bu Pazarda Askerler Yemeğe Ücret Ödemiyor

Develi Belediyesinin katkıları ile Develili kadınların yaptığı el emeği işleri, yöresel lezzetleri ve ev yapımı yiyeceklerin sergilendiği ve satıldığı Hanımeller Pazarı, Develi Kadın ve Gençlik Merkezinde her Cumartesi günü faaliyetlerine devam ediyor. Pazarda satışa sunulan yemeklere de asker ücret ödemiyor.



Ev kadını olup herhangi bir işi olmayan kadınların bir araya gelerek ortaklaşa oluşturdukları Hanımeller Pazarının amacı hakkında bilgi veren Develi Hanımeller Pazarı Başkanı Sibel Doğan, "Develili ev hanımların el emeği göz nuru hazırladıkları ürünlerin sergilenmesi ve satılması ile aile bütçelerine katkı sağlayacağı için Develi Belediyesi açılması için her türlü desteği sağladı. Hanımlara evinde ürettiklerini vergisiz pazarda satma imkanını sağlandı. Hanımelleri Pazarında yöresel ürünler ile el sanatları ürünleri de aynı pazarda yer alarak Develi'nin doğal ve kültürel zenginliklerini önemli bir katkı sağlaması hedeflendi. Bu amaçla kadınların kendi ürettikleri ürünleri bu pazarda satarak gelir elde edebilecekleri bir pazar oluşturduk.Hanımelleri pazarımızda bu vatan için görev yapan askerlerimize yemeklerini ücretsiz olarak veriyoruz,kazanılan paradan her hafta bir yetim çocuğa destek oluyoruz.Her hafta Cumartesi günü olmak kaydı ile faaliyet göstererek Hanımeller pazarına tüm Develili hemşerilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Hanımeller Pazarı, her hafta cumartesi günü Develi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde vatandaşların hizmetine sunuluyor. - KAYSERİ