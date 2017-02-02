Silahla Poz Veren 2 Genç Gözaltına Alındı

Düzce'de, sosyal medya hesabından silahlı fotoğraf paylaşarak, referandumda "Hayır" oyu kullanacaklara yönelik tehdit içeren ifadeler yazan iki lise öğrencisi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFI MONTAJLAMIŞLAR

Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, yaptığı açıklamada, lise öğrencileri olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ş.S.A. ve 17 yaşındaki G.E.Ç. isimli şahısların Melen Çayı kenarında çekilen fotoğraflarının montajlanarak kentin meydanı olan Anıtpark'ta çekilmiş gibi yansıtıldığını söyledi.

"VATANI VE MİLLETİ SEVDİĞİMİZ İÇİN YAPTIK"

Şüpheli Ş.S.A'nın sosyal medya hesabından "Başkanlık sistemine 'Hayır' diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notuyla yapılan paylaşımın ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını belirten Deniz, şüphelilerin ilk sorgularında, "Vatanı ve milleti sevdikleri için" böyle bir paylaşım yaptıklarını söylediklerini kaydetti.

Deniz, şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiğini sözlerine ekledi.