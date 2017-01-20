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Bu Otomobiller Türkiye'de Sadece 1 Adet Sattı
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Bu Otomobiller Türkiye'de Sadece 1 Adet Sattı

Türkiye'de, geçen yıl 11 model sadece birer adet satıldı.

Bu Otomobiller Türkiye'de Sadece 1 Adet Sattı

Türkiye'de, geçen yıl 11 model sadece birer adet satıldı. İşte bu araçlar;

Kaynak: Dunya.com

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