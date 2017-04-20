Bu Okulu Bitiren İşsiz Kalmıyor

Bu okulu bitiren işsiz kalmıyor



MANİSA - Soma Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mobilya ve Dekorasyon Tasarımı bölümü öğrencileri ürettikleri piknik masaları, okul sıraları ve mobilya dekorasyonuna dahil tüm işlerle ilçenin kalifiye eleman ihtiyacını karşılıyor.

Okul değil sanki fabrikayı andıran Meslek Lisesi'nde öğrenciler teorik derslerin yanında çok sık yaptıkları pratiklerle iş hayatına hazır bir şekilde okuldan mezun oluyor. Okul Müdürü Samih İli, isteyerek gelen bir öğrencinin bölüm fark etmeksizin mezun olduğunda yüzde yüz olarak işsiz kalmadığını belirtti. Öte yandan piyasayada ihtiyaçlar dahilinde döner sermayeye katkı sağlamak açısından iş yaptıklarını söyleyen İli kazanılan paralarla okulun ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini vurguladı. İli, "Öğrencilerimiz, piknik masaları hakkında bilgilendirildiler şimdi ise dene-öğren uygulaması yaparak öğreniyorlar. Şuanda yaptıkları masaları okul bahçemizin çeşitli bölgelerinde kullanacaklar. Aynı zamanda bu yönde gelen talepleri de dikkate alacağız. Soma'da Meslek Lisesi olarak tekiz. Türkiye'de döner sermayesi olan okullarımız var tabii ki. İmkanlar ölçüsünde gelen malzemeyi kullanabilecek öğretim elemanlarının, öğrencilerin yapabilecekleri yetenekler doğrultusunda ürünler üretilmekte. Biz de döner sermayesi olan bir kurumuz. Zaman zaman çevreye ve dışarıya iş yaptığımız gibi kendi okulumuzun ihtiyaçlarını da bu döner sermaye ve atölyelerimizden karşılamaktayız." dedi.

"Bu okuldan mezun olan işsiz kalmaz"

Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okumuş eğitim almış ve mezun olmuş hiçbir öğrencinin işsiz kalmadığını ve kalmayacağını söyleyen İli, "Meslek lisesi diplomasıyla işe gireyim diyen bir mezunumuz hiçbir kapıdan boş döneceğini düşünmüyoruz. E-Mezun takip sistemimiz var. Öğrencilerimizi bu sisteme kayıt yapıyoruz ve online olarak kendi takiplerini yapıyoruz. Eski mezunlarımızdan iş yeri açanlarımızın kayıtları da mevcut ve kayıtları Bakanlığımız da takip ediyor. Meslek Lisesi mezunları eğer isteyerek okulumuza gelmiş ve alanını seviyorsa istedikten sonra işsiz kalmıyor" dedi.