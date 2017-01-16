Bu Okulda Oyun ve Okuma Köşesi Var

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Atatürk İlkokulu; okuma ve oyun köşelerine sahip sınıflarıyla diğerlerinden ayrılıyor.



Öğrencilerin kişisel ve zihinsel becerilerini, kurgulama, empati, paylaşma ve iletişim duygularını, motor gelişim faaliyetlerini destekleyerek, davranışlarını şekillendirmeyi öğrenmeleri için oyun ve okuma köşeleri oluşturmayı sürdürüyorlar. Öğrencilerin; "Montessori'nin 'Oyun Çocuğun işidir' sözünden yola çıkıp, özellikle teneffüslerde de paylaşarak oyun oynamayı ya da kitap okumayı tercih ettiğini belirten veliler ise; "Okuma ve Oyun köşelerinin oluşumuna destek olan Okul Müdürü Mustafa Karaman'a, Öğretmenlerimiz Nisa Torun Nazmiye Özsaray'a, bu projeye destek verenlere ve emeği geçen herkese çocuklarımız adına sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - BALIKESİR