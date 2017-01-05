Bu Okulda Öğrenci Ihtiyaçları 'Sandık'Tan Karşılanıyor

SEFA ŞAHİN - Özel Ankara Sanayi Odası (ASO) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğrenciler, zil çalmadan derslere girip çıkıyor ve maddi ihtiyaçlarını gidermek için "okul sandığı"ndan istedikleri zaman para alabiliyor.



Lisede 5 yıl önce, öğrencilerin zaman kontrolünü sağlayarak sorumluluk bilinci kazanmaları amacıyla ders zili uygulamasının kaldırılması kararlaştırıldı. Bununla birlikte satıcı olmadan simit satışının yapıldığı okulda, öğrencilerin kendi kendilerine hesap kaydı tutarak istedikleri zaman kullanabilecekleri "okul sandığı" uygulaması başlatıldı.



ASO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Daşçı, "Geliştirilmiş Kişilik" projesi kapsamında, okullarında öğrenciye yönelik uygulanan faaliyetleri anlattı.



Öğrenciler zaman yönetimini öğreniyor



Daşçı, okullarında 5 yıldır zil çalma uygulamasının olmadığını belirterek, "Öğrencilerin zaman yönetimini öğrenmesine yönelik zilsiz uygulama yapıyoruz. Çocukların derse giriş çıkışlarında herhangi bir zil kullanmıyoruz ama çocukların öğretmenden sonra derse girmesini de kabul etmiyoruz." dedi.



Öğrencilerin kendi kendilerine bir kayıt tutarak istedikleri zaman kullanabildikleri 6 bin 500 liranın bulunduğu "okul sandığı" uygulamasını hayata geçirdiklerini aktaran Mustafa Daşçı, "Öğrencilerin çeşitli şekillerde ceplerinde ve evlerinde parası olmayabilir. Okul sandığına öğrenciler kendi iradeleriyle ihtiyaçları olduğu kadar müracaat ediyorlar. O müracaatta parayı alıyorlar. Aldıkları parayı ne zaman teslim edeceklerini deftere yazıyorlar." diye konuştu.



Öğrencilerin güven ve sorumluluk duygusunun gelişmesine yönelik uygulama çerçevesinde kantinde simit satışı yapan personelin olmadığını belirten Daşçı, kahvaltı yapmak isteyen öğrencilerin aldıkları simidin ücretini kasaya kendilerinin koyduklarını anlattı.



Ayrıca başarılı öğrencilerin İngiltere'ye dil eğitimine gönderildiği ve öğrencilere yurt dışında staj imkanı verildiğini aktaran Mustafa Daşçı, bu uygulamaların öğrenci davranışlarına, veli davranışlarına ve topyekun okulda huzur ortamının oluşmasına büyük katkı sağladığını dile getirdi.



Akademik ortamın benzeri



Okulun kimya öğretmeni Sultan Dedeoğlu, zil çalmama uygulamasının üniversitedeki akademik ortamın bir benzeri olduğunu belirterek, "Üniversitedeki gibi bir otokontrol var. Öğrenci giriş-çıkış yapacağı saati biliyor. Zil çalmadan çocukların derslerine giriş yapmaları, sorumluluk algısını geliştirmesi çok güzel bir uygulama. Diğer okullarda da uygulanmasını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.



Öğrenci Başkanı Berk Albayrak ise okullarında öğrencilere kişilik kazandırmaya yönelik uygulamalar olduğunu dile getirerek, "okul sandığı"nın öğrencilerin maddi kaynaklı sıkıntılarına çözüm getirerek, bir özgüven ve bilinç kazandırdığını söyledi.