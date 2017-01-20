Bu Okulda Elektrikler Güneş Enerjisinden Üretiliyor

Giresun'da 2009 yılında eğitim öğretime başlanan Sevinç Mehmet Ekizoğlu Anaokulu'nda elektrik ihtiyacının büyük bölümü kurulan güneş enerjisi paneli ile elde ediliyor.



Sevinç Mehmet Ekizoğlu Anaokulu'nun yaparak ve yaşayarak öğretimi destekleyen bir okul olduğunu belirten okul öğretmenlerinden Tülay Deniz Şenel, "Okulumuzda birçok aktivite var ve bunların içerisinde dedik ki bir de 'güneş enerjisi' sistemi kullanalım. Bir proje ile başlayalım diyerek ilk önce tek sınıftan başlattık. Enerjimizi kendimiz üretiyoruz. İlk önce bu sınıftan başladık ve sonrasında tuvaletler, depoda kulandık. Son olarak da bu sistemi mutfağa taşıdık. Mutfak çünkü en çok elektrik tüketen bölgemiz okulumuzda. Burada bir doğa dostu priz yaparak güneş enerjisini oraya çektik ve o prizimizi öyle kullanabiliyoruz mutfakta. Bir de aspiratör sistemi kurduk onu da güneş enerjisi ile kullanıyoruz. Bizim için çok avantajlı oldu, elektrik gittiği zaman çok iyi oluyor özellikle" dedi.



Okulun projeleri ile adından sıklıkla söz ettirdiğini belirten öğrenci velisi Tamer Uzuner ise devletin bu sayede yıllık bin lira gibi elektrik masrafından kurtulduğunu söyledi. Okulu projelerinden dolayı tercih ettiğini kaydeden Uzuner, "Projeleri ile ilgili ön plana çıkan bir okul olması tercih sebebimiz oldu. Bahçesinin büyüklüğü, hayvanat bahçesi, arkeolojik kazı alanı, organik tarım bahçesi ve etrafının ağaçlarla çevrili olması gayet güzel hoş bir okul. En son okulda bir güneş enerjisi sistemiyle ilgili okul müdürü ile görüşmelerimiz oldu, onlar da sıcak baktılar bu işe bizler de okul aile birliği olarak bu çalışmaya öncülük ettik. Çok da başarılı bir sistem okulda altı tane lamba şu an bu sistemden sınıfı aydınlatıyor ve 2 tane de priz çalışıyor. Bu da yıllık bin lira gibi devletimize katkısı oluyor. Sistem kendisini 6-7 yıl gibi sürede kendisini amorti ediyor ve 30 yıllık ömre sahip" ifadelerini kullandı.



"Kurulan sistemle çocukların da bakış açısı çok değişti" diyen Uzuner, "Dışa bağımlı olduğumuz enerji sektöründe Allah vergisi olan güneşten faydalanıp elektrik üretmek çocukların da özgüvenlerinin yenine gelmesinde ve bu tarz yeni girişimlere açık olması için önemlidir. Giresun'dan ziyade aslında Türkiye'de örneği bulunmayan bir proje. Öncü bir okul zaten bu da yaptığı öncülüklerin başında gelen bir etkinlik" şeklinde konuştu. - GİRESUN